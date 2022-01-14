Кому из пенсионеров и на сколько повысили выплаты из ЕНПФ в Казахстане

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С начала текущего года размеры пенсионных выплат были увеличены на 5%. Как производятся расчеты ежемесячных выплат из ЕНПФ и как они индексируются, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), размер пенсионных выплат с 1 января 2022 года увеличен на 5%.

Согласно методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, которая действует с апреля прошлого года, сумма пенсионных накоплений умножается на ставку пенсионных накоплений (6,5%) и делится на 12.

Если вкладчики, достигшие пенсионного возраста, имеют инвалидность 1 или 2 группы (бессрочно) или ранее работали на вредных и опасных производствах, и их пенсионные накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 60 месяцев, то они имеет право на поправочные повышающие коэффициенты.

Так определяется размер ежемесячных пенсионных выплат в первый год их получения. В последующие годы они ежегодно увеличиваются на 5%.

Таким образом были увеличены выплаты пенсионерам, вышедшим на пенсию с 1 апреля 2021 года.

Те пенсионеры, которые вышли на пенсию с 1 января 2018 года до 1 апреля 2021 года, получали выплаты по старой методике, когда сумма пенсионных накоплений умножалась на коэффициент текущей стоимости и делилась на 12 месяцев. Их прошлогодние пенсии были также проиндексированы на 5%.

Пенсионеры, которые реализовали свое право на выплату до 1 января 2018 года, в 2022 году будут получать пенсии по следующему расчету: минимальная пенсия умножается на 30 (46 302 * 30 = 1 389 060 тенге) и на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя. Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

Ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума. Соответственно, с 1 января 2022 года минимальная выплата из ЕНПФ составит 25 212,60 тенге.

В случае, когда сумма пенсионных накоплений на дату обращения за выплатой не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, она выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2022 году 12 * 46 302 тенге = 555 624 тенге).

Пенсионные выплаты из ЕНПФ производятся до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

Напомним, что пенсии по возрасту были увеличены на 7%, а базовые пенсионные выплаты - на 5%. Также изменены минимальные размеры пенсии по возрасту и базовой пенсионной выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1951233-komu-iz-pensionerov-i-na-skolko-povysili-vyplaty-iz-enpf-v-kazahstane/