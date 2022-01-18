Офисы ЕНПФ возвращаются к работе в штатном режиме

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Офисы ЕНПФ возобновляют работу в штатном режиме, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отметили в фонде, возобновление работы его офисов к прежнему графику связано со снятием режима чрезвычайного положения в ряде регионов Казахстана.

С 14 января 2022 года офисы обслуживания в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях, а с 17 января - в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях и в городе Шымкент - возобновили очный режим обслуживания клиентов по прежнему графику с 09:00 до 18:00.

В связи с действием режима чрезвычайного положения до 19 января 2022 года в Нур-Султане и Алматы, а также Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, очный режим обслуживания клиентов осуществляется с 09:00 до 16:00.

"При этом, с учетом общей стабилизации обстановки в регионе, к очному режиму обслуживания приступили отделения в городе Алматы, расположенные по следующим адресам: проспект Сейфуллина, 168 Б, микрорайон Аксай 1, улица Толе би, 15 "Б", а также возобновлено очное обслуживание вкладчиков в центрах обслуживания Жамбылского областного филиала фонда в городе Шу, в селах Кордай и Мерке", - говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951754-ofisy-enpf-vozvraschayutsya-k-rabote-v-shtatnom-rezhime/