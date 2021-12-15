Супружеские пенсионные аннуитеты могут появиться в Казахстане

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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова на заседании мажилиса рассказала, как будет развиваться страховой рынок страны и рынок ценных бумаг. С ее слов, планируется внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни, расширение перечня гарантируемых классов страхования и введение совместного супружеского пенсионного аннуитета, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг".

"Для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом предусматривается внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни.

Первое - накопительный продукт страхования жизни в рамках государственной обязательной накопительной системы.

Второй продукт - это совместный супружеский пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета.

Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты", - сказала Мадина Абылкасымова.

В заключении профильного комитета мажилиса сказано, что законопроектом предусматривается совершенствование продукта накопительного страхования UnitLinked, внедрение семейных (супружеских) пенсионных аннуитетов, а также обеспечение возможности участия компаний по страхованию жизни в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС).

Проектом закона также расширяются гарантируемые классы страхования, включая обязательное страхование работника от несчастных случаев, пенсионные аннуитеты, страхование жизни, осуществляемое в рамках ГОНС, усиление деятельности инфраструктурных организаций на страховом рынке, в том числе АО "Фонд гарантирования страховых выплат", Единой страховой базы данных, Страхового омбудсмана.

В части рынка ценных бумаг документом предусматривается усиление мер по защите прав инвесторов на фондовом рынке, создание сбалансированных регуляторных условий для профессиональных участников рынка ценных бумаг и введение фидуциарной ответственности в отношении брокера и (или) управляющего инвестиционным портфелем за убытки, понесенные клиентом, в результате представленных инвестиционных рекомендаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1947040-supruzheskie-pensionnye-annuitety-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/