Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Если у нескольких близких родственников есть небольшие накопления в ЕНПФ сверх порога достаточности, то они могут "скинуться" и потратить эти средства на общую цель. Так и сделал алматинец Арман, который рассказал журналистам NUR.KZ, как одновременно использовать свои и уступленные пенсионные накопления.

Вот уже год, как казахстанцы имеют возможность использовать часть своих пенсионных накоплений сверх порога достаточности на улучшение жилищных условий, лечение и передачу управляющим инвестиционным портфелем.

Порог достаточности - это сумма, которая должна остаться после изъятия пенсионных накоплений. Поэтому, если средств на счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) меньше этого порога, то они не доступны для использования.

Напомним, что в текущем году порог достаточности должен был значительно вырасти. Но его рост отсрочили на три месяца. За это время казахстанцы, чьи накопления станут недоступны после роста порога достаточности, еще могут использовать свои средства.

История алматинской семьи

Не упустила этот шанс и одна алматинская семья, члены которой объединили свои средства и направили их на общую цель.

Арман – читатель NUR.KZ: «Больше года назад я оформил ипотеку и, как только появилась возможность закрыть часть долга пенсионными накоплениями, ей воспользовался.

В нашей семье на первоначальный взнос по ипотеке также копит сестра. На эту цель она планировала потратить часть своих пенсионных накоплений и излишки с пенсионного счета отца. Но даже если объединить все эти деньги, пока на оформление ипотеки не хватает.

А после увеличения порога достаточности все их накопления и вовсе станут недоступными. Поэтому вся семья решила пока помочь мне с оплатой ипотеки. Мы объединили все имеющиеся у нас излишки и еще раз досрочно оплатили часть долга».

Вместе с тем мужчина рассказал подробный процесс объединения и изъятия пенсионных накоплений.

Отмечается, что на первых этапах, тому вкладчику ЕНПФ, в пользу которого родственники уступают свои накопления, ничего делать не надо. То есть он занимается уже завершающим этапом.

Как уступить пенсионные накопления

В первую очередь на платформе по использованию пенсионных накоплений по очереди авторизовались все родственники, которые решили поделиться своими пенсионными накоплениями.

Далее каждый из них нажал кнопку «Подать заявку» и в первой графе выбрал «Уступка ЕПВ супругу(ге) и/или близкому родственнику». Следующим шагом нужно выбрать цель, на которую родственник должен направить средства. В данном случае «Частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу».

После этого нужно выбрать способ удержания и перечисления индивидуального подоходного налога – в полном объеме при выплате или равными долями после выхода на пенсию.

Если сразу оплатить подоходный налог, то для изъятия будет доступна меньшая сумма накоплений, поэтому наши герои выбрали второй вариант.

Далее нужно указать, какому родственнику уступаются пенсионные накопления. В данном случае отец Армана выбрал вкладку «Сын/Дочь», а его сестра - «Брат/Сестра».

Здесь же указывается ИИН родственника, которому уступают накопления, и их сумма. Отметим, что размер доступных для изъятия накоплений нужно узнать заранее на сайте ЕНПФ.

После нажатия кнопки «Уступить родственнику» нужно будет подписать несколько заявлений и соглашений. Далее система будет проверять у заявителя наличие специального счета. Если его нет, то спецсчет можно открыть в процессе, не отменяя заявки.

После обнаружения спецсчета заявка отправляется в ЕНПФ, откуда уже через несколько дней придет ответ. Если все нормально, средства поступят на счет заявителя, которому нужно будет приложить подтверждающие родство документы.

Если родитель уступает деньги ребенку, то достаточно сканированных удостоверений личности обоих и свидетельство последнего.

Снимок экрана: личный архив читателя NUR.KZ

А если сестра делится накоплениями с братом, то документов может быть больше: удостоверения личности и свидетельства о рождении с обеих сторон, а также свидетельство о браке сестры, если она вышла замуж и поменяла фамилию.

Далее заявка обновляется и в течение нескольких рабочих дней система проверяет приложенные документы. Если все верно, то уступающим средства родственникам далее не нужно ничего делать.

Теперь в дело вступает принимающий уступленные пенсионные накопления.

Как одновременно использовать свои и уступленные накопления

Когда заявка на уступку пенсионных накоплений будет одобрена, принимающий средства родственник должен также авторизоваться на платформе и нажать кнопку «Согласен» рядом с появившимся вопросом «Согласны ли вы принять уступаемые накопления родственника?».

Принять можно накопления сразу от нескольких родственников, а после этого начать оформлять заявку на их использование.

Отметим, что использовать можно только уступленные накопления. А можно отправить на цель их вместе со своими средствами, если они доступны для изъятия.

Для этого также переходим во вкладку «Подать заявку». В первой графе выбираем «Собственные ЕПВ (включая уступленные от родственников)». А далее отмечаем цель, на которую их планируется потратить.

В графе «Укажите сумму» нужно написать сумму только своих пенсионных накоплений сверх порога достаточности. Если их нет, то пишем «0». Далее также выбираем варианты удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.

При этом ниже будет графа «Использовать уступленные накопления родственников». Напротив сумм уступленных накоплений нужно поставить галочки.

Снимок экрана: личный архив читателя NUR.KZ

В результате на осуществление цели отправится общая сумма своих и полученных денег. Как заявка обрабатывается дальше, мы рассказывали в этом материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1951008-kak-odnovremenno-ispolzovat-svoi-i-ustuplennye-pensionnye-nakopleniya/