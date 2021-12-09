Снятие пенсионных: Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности

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Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений.

Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы.

Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении", - написал Уали.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Напомним, в начале декабря казахстанцев взбудоражила новость о том, что с 2022 года порог достаточности для снятия части пенсионных накоплений вырастет почти в два раза. В Фонде объясняли, что поднятие порога достаточности связано с тем, что с 2022 года в Казахстане увеличатся минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум. Казахстанские финансисты и экономисты выступили против повышения порога достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946200-tokaev-poruchil-prodlit-sroki-deystviya-prezhnih-porogov-dostatochnosti-do-1-aprelya-2022-goda/