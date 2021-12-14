Перевод пенсионных накоплений в "Отбасы банк": что можно, а что нельзя делать с депозитом

Иллюстративное фото: Владимир Третьяков

В связи с новыми правилами в ближайшее время казахстанцы смогут пополнять свои жилищные сбережения за счет пенсионных накоплений. Какие условия будут у таких вкладов, сроки и проценты, читайте в материале NUR.KZ

В соответствии с новыми нормами "Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий" казахстанцы теперь смогут пополнять свои жилищно-строительные сбережения деньгами с пенсионного счета сверх порога достаточности для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья.

Как сообщил заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов на своей странице в Facebook, совсем скоро можно будет переводить свои единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на депозит в банк через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz.

О появлении кнопки "Пополнить вклад" в банке пообещали сообщить дополнительно. А пока рассказали, как можно будет распоряжаться своим депозитом.

Условия депозита за счет ЕПВ

На данные депозиты распространяются стандартные условия системы жилищно-строительных сбережений.

То есть, на депозиты будет начисляться вознаграждение банка в размере 2 % годовых и премия государства в размере 20% (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП). ⠀ Приобрести жилье с помощью депозита в "Отбасы банке" с использованием пенсионных выплат нужно будет в течение трех лет.

Если клиенты банка не успеют использовать пенсионные излишки за указанный срок, они будут направлены назад в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Запрещается

Нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки. При закрытии счета, деньги будут возвращены в ЕНПФ.

Нельзя делать уступку такого вклада своим близким. Иначе средства, имеющиеся на счете в банке, будут возвращены в ЕНПФ.

Нельзя при делении депозита снимать пенсионные накопления. С него можно будет изъять только собственные накопления, вознаграждение банка и, если срок депозита три года и более, то и премию государства, а средства ЕПВ также будут возвращены в ЕНПФ.

Нельзя продавать вклады, пополненные единовременными пенсионными выплатами.

Нельзя использовать данный вклад в качестве депозита-гаранта третьего лица.

Разрешается

Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять.

Это можно делать, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику на чье имя производится объединение.

Вклады, пополненные единовременными пенсионными выплатами, будут иметь защиту от требований третьих лиц. То есть судебные исполнители не смогут их арестовать или взыскать оттуда средства.

Ранее в "Отбасы банке" заявили, что готовы начать переводить излишки пенсионных накоплений на депозиты с 16 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1946854-perevod-pensionnyh-nakopleniy-v-otbasy-bank-chto-mozhno-a-chto-nelzya-delat-s-depozitom/