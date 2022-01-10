4,5 млн казахстанцев получат пенсии и пособия в увеличенном размере

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обязательства государства по социальным выплатам гражданам выполняются в полном объеме и в установленные сроки, несмотря на сложившуюся ситуацию в стране. На сколько выросли пенсии и пособия казахстанцев с января текущего года, читайте в материале NUR.KZ.

С начала 2022 года размеры пенсий по возрасту выросли на 7%, а базовой пенсии и государственных пособий - на 5%. По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, эта мера коснулась 4,5 млн получателей.

По состоянию на 8 января текущего года на счета получателей пенсий и пособий уже было перечислено 176,8 млрд тенге. Деньги поступают в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком.

На сколько были увеличены размеры пенсий

При этом с 1 января 2022 года:

размер минимальной пенсии по возрасту составил 46 302 тенге ;

; минимальный размер базовой пенсионной выплаты - 19 450 тенге ;

; минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты - 65 752 тенге.

Данные повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.

На сколько были увеличены размеры пособий

В связи с увеличением прожиточного минимума и месячного расчетного показателя с 1 января 2022 года на 5% также были повышены следующие виды государственных пособий и соцвыплат:

Продлено получение адресной помощи и переоформление инвалидности

Кроме того, гражданам, получавшим адресную социальную помощь в четвертом квартале 2021 года, в связи с действием режима чрезвычайного положения выплаты будут автоматически продлены на один квартал 2022 года. Эта мера охватит 88 тыс. семей (432 тыс. человек).

Также на время действия режима ЧП будет продлена инвалидность по ранее установленной группе гражданам с ограниченными возможностями, у которых наступает срок переосвидетельствования. Эта мера охватит 2,7 тыс. человек.

Напомним, что ежемесячно в каждом регионе страны рассчитывается прожиточный минимум в зависимости от стоимости минимальной потребительской корзины. Если казахстанская семья может позволить себе менее 70% от этого минимума на человека, то ей положена адресная социальная помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1950260-45-mln-kazahstantsev-poluchat-pensii-i-posobiya-v-uvelichennom-razmere/