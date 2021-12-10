Снятие пенсионных: опубликован проект постановления об изменении порога достаточности

Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

Министерство труда и соцзащиты населения Казахстана подготовило проект постановления правительства об изменении порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Согласно опубликованному на портале НПА документу, в постановление правительства, принятое в январе 2021 года, будут внесены изменения, касающиеся порога минимальной достаточности для снятия части пенсионных накоплений.

"Установить, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на 2021 год в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, действуют до 1 апреля 2022 года", - говорится в документе.

В обосновании отмечается, что постановление принято "в целях отсрочки введения в действие порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанного на 2022 год в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений".

Публичное обсуждение документа продлится до 27 декабря. Оставить свой комментарий или предложение о проекте документа казахстанцы могут здесь.

Ранее о методике расчета порога минимальной достаточности рассказали в Минтруда.

Напомним, в начале этого месяца стало известно, что с 2022 года порог достаточности увеличится почти в два раза. В ЕНПФ это объяснили тем, что со следующего года в стране вырастут минимальная зарплата, минимальная пенсия и прожиточный минимум.

Нововведения возмутили казахстанцев, а экономические аналитики заявили, что нововведения не приведут ни к чему хорошему. Финансисты назвали подобное решение "полным провалом".

После ажиотажа глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946321-snyatie-pensionnyh-opublikovan-proekt-postanovleniya-ob-izmenenii-poroga-dostatochnosti/