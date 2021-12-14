Причину сокращения сроков использования пенсионных накоплений объяснили в МИИР

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В Комитете по делам строительства и ЖКХ объяснили, почему было принято решение сократить сроки использования пенсионных накоплений из ЕНПФ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Как пояснили в ведомстве, Нацбанк предложил сократить сроки нахождения пенсионных накоплений на счетах в Отбасы банке с 45 до 20 рабочих дней, так как при отсутствии подтверждающих документов вкладчики несколько раз производили изъятия и возвраты выплат в ЕНПФ.

При этом из-за многократных возвратов выплат в ЕНПФ возникают проблемы с расчетом и начислением ежемесячных пенсионных выплат, так как постоянно меняется остаток пенсионных накоплений.

Таким образом, мера была принята для обеспечения сохранности и приумножения пенсионных накоплений вкладчиков, а также для минимизации возвратов выплат.

Напомним, что ранее стало известно о сокращении сроков использования пенсионных накоплений из ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1946950-prichinu-sokrascheniya-srokov-ispolzovaniya-pensionnyh-nakopleniy-obyasnili-v-miir/