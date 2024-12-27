Еще одна известная авиакомпания начала отменять рейсы в города России

Авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров РФ.

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На сайте АТР сказано, что самолеты авиакомпании не будут летать в Сочи и Минеральные Воды.

"Авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно, с 28 декабря по 5 января, отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Ситуация касается более 4 тыс. пассажиров", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 90% пассажиров, которых затронула отмена рейсов, - клиенты туроператоров.

Крушение самолета Embraer близ Актау 25 декабря 2024 года

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.

Кроме того, сегодня в министерстве транспорта Казахстана дополнили информацию касательно взрыва кислородного баллона в самолете AZAL. Помимо этого, глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе. Он сообщил, что в день крушения в Грозном был объявлен план "Ковер".

Также сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в ряд городов России. Об отмене рейсов в Россию заявила и казахстанская авиакомпания Qazaq Air.

Помимо этого, в Azerbaijan Airlines заявили, что разбившийся самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".