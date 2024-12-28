Зеленский сообщил, что переговорил с Алиевым по поводу авиакатастрофы

Владимир Зеленский сообщил о том, что переговорил по телефону с Ильхамом Алиевым по факту крушения самолета в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение президента Украины.

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В Telegram-канале Владимира Зеленского опубликовано сообщение о том, что он поговорил с Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с трагедией под Актау. Отмечается, что главы двух стран отметили героические действия пилотов.

"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое ответит на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации. На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО.

Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время", - написал Зеленский.

Сегодня также сообщалось, что Владимир Зеленский сделал публикацию в соцсетях, где заявил об ответственности России за авиакатастрофу близ Актау.

Напомним, сегодня о состоявшемся разговоре между Путиным и Алиевым сообщила пресс-служба Кремля. В Кремле заявили, что Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

После этого подробности телефонного разговора Ильхама Алиева с Владимиром Путиным были опубликованы и на сайте президента Азербайджана. В пресс-службе Алиева отметили, что главы двух стран подчеркнули необходимость привлечения виновных к ответственности.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Вскоре после крушения мировые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

После этого в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

Министр транспорта Азербайджана также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство". В тот же день глава Росавиации Дмитрий Ядров сделал официальное заявление по авиакатастрофе.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии. Также он поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау.

Между тем в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.