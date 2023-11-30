"Шансов спастись было мало": глава МЧС о трагедии в хостеле в Алматы

Глава МЧС на брифинге в РСК в Алматы высказался о пожаре в хостеле, жертвами которого стали 13 человек, в том числе иностранцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сырым Шарипханов рассказал, в каких условиях работали пожарные.

"Работа усложнялась узкими проходами, непригодной для дыхания средой, густым дымом... В подвале находилось большое количество матрасов, они создали большую пожарную нагрузку. Шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись. Несмотря на то, что матрасы горели, тлели, создавался большой очаг концентрации дыма", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что пожар за короткое время был потушен.

"Помещение было переоборудовано под хостел недавно, без разрешительных документов. Согласно строительным нормам, приспосабливать цокольные этажи категорически запрещается под общежития... Виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнул глава МЧС.

Представители акимата отметили, что целевое назначение помещения – магазин.

Он же напомнил, что хостелы оборудовать в подвальных помещениях запрещено законом.

Ранее в кулуарах мажилиса замгенпрокурора Жандос Умиралиев также указал на незаконность установки там хостела.

"Распространяется информация, что на первом и нижнем этаже (подвале) дома живут люди. Конечно, это не законно. Причина в том, что в законе есть норма жилого и нежилого помещения. В нежилых зданиях их следует заменить", – сказал он.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших – восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один – гражданин Узбекистана.

Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело. Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

В КазНМУ им. Асфендиярова заявили, что среди погибших не было студентов вуза. В хостеле проживали четыре студента КазНМУ, все они живы.

Также спасатели Алматы открыли горячую линию, обратившись на которую, граждане могут сообщить информацию, связанную с пожаром в алматинском хостеле.

Министерство науки и высшего образования РК сообщает, что высшие учебные заведения Алматы не заключали договор на размещение студентов с данным хостелом.

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал произошедший в хостеле Алматы пожар и заявил о начале уголовного дела.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.