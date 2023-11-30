Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Алматы

Ерболат Досаев выразил слова соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аким Алматы Ерболат Досаев побывал на месте пожара и заслушал предварительную причину возгорания.

"Глава города отметил, что акиматом приняты все меры по поддержке пострадавших и эвакуированных.

В настоящее время акиматом района оперативно предоставлено временное жилье, а также организовано питание для всех эвакуированных. Управлением здравоохранения предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь в полном объеме", - сообщил аким Алматы.

Ерболат Досаев также выразил слова соболезнования в адрес родных и близких погибших.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим, была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

Также по факту пожара в хостеле, в результате которого погибли 13 человек, в том числе и иностранцы, было зарегистрировано уголовное дело.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.