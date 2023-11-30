Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Алматы
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Ерболат Досаев выразил слова соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Аким Алматы Ерболат Досаев побывал на месте пожара и заслушал предварительную причину возгорания.
"Глава города отметил, что акиматом приняты все меры по поддержке пострадавших и эвакуированных.
В настоящее время акиматом района оперативно предоставлено временное жилье, а также организовано питание для всех эвакуированных. Управлением здравоохранения предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь в полном объеме", - сообщил аким Алматы.
Ерболат Досаев также выразил слова соболезнования в адрес родных и близких погибших.
Пожар в хостеле в Алматы
Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.
Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.
В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.
На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.
Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.
Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.
Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.
Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.
В связи с произошедшим, была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.
Также по факту пожара в хостеле, в результате которого погибли 13 человек, в том числе и иностранцы, было зарегистрировано уголовное дело.
Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048377-dosaev-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshih-pri-pozhare-v-almaty/