"С нашей комнаты один парень погиб": цену койко-места в хостеле Алматы озвучил спасшийся казахстанец

Спасшийся при пожаре в хостеле в Алматы казахстанец рассказал подробности произошедшей трагедии – одного из погибших они не смогли разбудить, передает NUR.KZ.

В Алматы 20-летний парень из Костаная приехал отдохнуть и остановился в этом хостеле, где в ночь на 30 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек.

"Меня сосед разбудил, я спал в комнате на цокольном этаже. Я уснул где-то к двум-трем часам, разбудили в 05:00-05:30. Меня разбудили.

Получается, я упал сперва, вижу огонь, меня сзади толкают, спереди – человек. Все выбежали, я сам не понял, как я на улице оказался.

Вообще ничего не успел (забрать – прим. ред). Сотовый телефон, зарядка, наушники, вещи – все там осталось. Я в трусах выбежал", – рассказал спасшийся постоялец хостела.

Молодой человек рассказал, что после ЧП им помогла близлежащая школа. Их разместили в спортзале, дали одежду, затем покормили.

Он также сообщил, что один из погибших жил в одной комнате с ним.

"В комнате по пять-шесть человек находились. С нашей комнаты один парень погиб. Мы его будили, он не проснулся.

У меня был шок. Страх потом наступил, когда я осознал, что произошло", – добавил он.

По его словам, стоимость аренды койко-места на цокольном этаже составляла 30 тыс. тенге в месяц, на первом этаже – 35-40 тыс. тенге в месяц.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших – восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один – гражданин Узбекистана.

Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

В КазНМУ им. Асфендиярова заявили, что среди погибших не было студентов вуза. В хостеле проживали четыре студента КазНМУ, все они живы.

Также спасатели Алматы открыли горячую линию, обратившись на которую, граждане могут сообщить информацию, связанную с пожаром в алматинском хостеле.

Министерство науки и высшего образования РК сообщает, что высшие учебные заведения Алматы не заключали договор на размещение студентов с данным хостелом.

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал произошедший в хостеле Алматы пожар и заявил о начале уголовного дела.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.