Смертельный пожар в Алматы прокомментировали в Миннауки

Миннауки и высшего образования РК прокомментировало ЧП, произошедшее в хостеле в Алматы, в результате которого погибли 13 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство науки и высшего образования РК сообщает, что высшие учебные заведения Алматы не заключали договор на размещение студентов с данным хостелом.

Заселение студентов в данный хостел не проводилось.

По нашим данным, все жители этого хостела самостоятельно заключали договоры посредством сотрудничества с частной рекрутинговой компанией", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день вузами арендовано 87 объектов (гостиницы и хостелы).

"К арендованным объектам, с которыми вузы заключают соглашения, предъявляются высокие требования в части пожарной безопасности, санитарных норм, наличии камер, турникетов, соблюдения комендантского часа.

В них проживает только студенческая молодежь вуза, заключившего договор с хостелом. Регулярно проводится мониторинг и обход помещений", – добавили в министерстве.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших – восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один – гражданин Узбекистана.

Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

В КазНМУ им. Асфендиярова заявили, что среди погибших не было студентов вуза. В хостеле проживали четыре студента КазНМУ, все они живы.

Также спасатели Алматы открыли горячую линию, обратившись на которую, граждане могут сообщить информацию, связанную с пожаром в алматинском хостеле.