"Проживали четыре студента, все живы": КазНМУ о пожаре в алматинском хостеле

В КазНМУ имени Асфендиярова заявили, что среди погибших не было их студентов. По предварительной информации, все студенты вуза, проживавшие в хостеле, живы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу университета.

В пресс-службе КазНМУ им. Асфендиярова заявили, что опровергают информацию о якобы восьми погибших студентах вуза.

"По предварительной информации, в хостеле проживали четыре наших студента, все живы.

Одна студентка обратилась за медицинской помощью с травмой запястья. В настоящее время проводится полная сверка всех наших студентов, после этого будет уточненная информация", — заявили в пресс-службе.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

По словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщили, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Также казахстанцам объявили о создании правительственной комиссии, которая будет расследовать причины и заниматься ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

В МЧС РК заявили, что по факту пожара в хостеле в Алматы, в результате которого погибли 13 человек, в том числе и иностранцы, зарегистрировали уголовное дело.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.