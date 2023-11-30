Пожар в Алматы с 13 погибшими: что известно о состоянии пострадавших
Опубликовано:
В больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализированы 2 человека, пострадавшие при пожаре в хостеле по улице Шарипова, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.
"На 08:00 часов 30 ноября в больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализировано 2 человека, пострадавшие в пожаре по ул. Ади Шарипова. 1 пострадавший госпитализирован с диагнозом: отравление угарным газом. Состояние средней степени тяжести, стабильное.
Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение", - сообщили в управлении общественного здоровья.
Всем пострадавшим, как сообщает ведомство, оказывается необходимая медпомощь в полном объеме, в том числе психологическая.
Сейчас на месте происшествия работают 7 бригад службы скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром в одном из хостелов Алматы случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек. Устанавливается причина их смерти.
Как оказалось, пожар случился в подвале трехэтажного здания, на первом и цокольном этажах которого располагался хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров.
Всего же в момент пожара в хостеле находилось 72 человека, 59 из них успели эвакуироваться.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048322-pozhar-v-almaty-s-13-pogibshimi-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/