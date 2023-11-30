Пожар в Алматы с 13 погибшими: что известно о состоянии пострадавших

В больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализированы 2 человека, пострадавшие при пожаре в хостеле по улице Шарипова, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

"На 08:00 часов 30 ноября в больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализировано 2 человека, пострадавшие в пожаре по ул. Ади Шарипова. 1 пострадавший госпитализирован с диагнозом: отравление угарным газом. Состояние средней степени тяжести, стабильное.

Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение", - сообщили в управлении общественного здоровья.

Всем пострадавшим, как сообщает ведомство, оказывается необходимая медпомощь в полном объеме, в том числе психологическая.

Сейчас на месте происшествия работают 7 бригад службы скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром в одном из хостелов Алматы случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек. Устанавливается причина их смерти.

Как оказалось, пожар случился в подвале трехэтажного здания, на первом и цокольном этажах которого располагался хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров.

Всего же в момент пожара в хостеле находилось 72 человека, 59 из них успели эвакуироваться.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: