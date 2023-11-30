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Пожар в Алматы с 13 погибшими: что известно о состоянии пострадавших

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Оқиға орны
Оқиға орны. Фото: Алматы ТЖД

В больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализированы 2 человека, пострадавшие при пожаре в хостеле по улице Шарипова, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

"На 08:00 часов 30 ноября в больницу скорой неотложной медицинской помощи города Алматы госпитализировано 2 человека, пострадавшие в пожаре по ул. Ади Шарипова. 1 пострадавший госпитализирован с диагнозом: отравление угарным газом. Состояние средней степени тяжести, стабильное.

Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение", - сообщили в управлении общественного здоровья.

Всем пострадавшим, как сообщает ведомство, оказывается необходимая медпомощь в полном объеме, в том числе психологическая.

Сейчас на месте происшествия работают 7 бригад службы скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что сегодня ранним утром в одном из хостелов Алматы случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек. Устанавливается причина их смерти.

Как оказалось, пожар случился в подвале трехэтажного здания, на первом и цокольном этажах которого располагался хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров.

Всего же в момент пожара в хостеле находилось 72 человека, 59 из них успели эвакуироваться.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048322-pozhar-v-almaty-s-13-pogibshimi-chto-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/

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