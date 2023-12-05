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Заставляют ли алматинских студентов жить в хостелах, ответили в акимате

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Сотрудник отеля с чистым бельем
Сотрудник отеля. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал во время брифинга на площадке РСК о том, заставляют ли студентов жить в определенных хостелах, передает корреспондент NUR.KZ.

Кырыкбаев сообщил, что в Алматы, по официальным данным, на сегодня работают порядка 200 хостелов.

"Только 10% хостелов работают с вузами, по которым можно говорить о контроле со стороны вузов. Когда вуз говорит, что заключил меморандум, - речь идет о том, что он рекомендует его студентам. Студент - это совершеннолетний гражданин, и он вправе жить или не жить там. Это мобильная категория населения: он может жить в одном, а потом - в другом месте.

Он может найти другой хостел - по локации ближе или его друзья там живут. Сложно говорить о том, почему те студенты жили в этом хостеле… цена, насколько мы знаем, такая же, как и близлежащих хостелах.

Обязать заставить студента жить именно там, где есть меморандум, ни мы, ни вузы не можем этого сделать. Но мы рекомендуем", - сообщил Кырыкбаев.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в Алматы случился пожар в одном из хостелов. В момент ЧП внутри находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

Позднее задержали арендатора хостела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049196-zastavlyayut-li-almatinskih-studentov-zhit-v-hostelah-otvetili-v-akimate/

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