Министр по ЧС вылетел в Алматы первым рейсом из-за пожара в хостеле

Министр по ЧС Сырым Шарипханов сегодня прибудет в Алматы - глава МЧС вылетел в южную столицу из-за пожара в хостеле, унесшего жизни 13 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

На месте происшествия сейчас находится начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Он ответил на вопросы журналистов.

По словам Атыгаева, тела людей нашли в подвальном помещении.

"На данный момент личности их устанавливаются. Причина пожара тоже устанавливается.

Со слов администратора хостела, здесь проживали иностранцы, граждане Узбекистана, Пакистана", - рассказала глава ДЧС.

Нурлан Атыгаев. Фото: NUR.KZ

Причину пожара и смерти людей сейчас устанавливают.

"Без лабораторных исследований мы сказать однозначно не можем, даже предварительно", - отметил глава ДЧС Алматы.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.