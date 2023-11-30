Восемь казахстанцев и два иностранца: установлены личности 10 погибших при пожаре в хостеле в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что к этому часу из 13 погибших при пожаре в хостеле в Алматы установлены личности десяти человек, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, сейчас опознаны десять погибших. Восемь из них - граждане Казахстана, один - гражданин России, еще один - гражданин Узбекистана.

Личности еще троих устанавливаются.

Ранее сообщалось, что среди постояльцев хостела были студенты-иностранцы из Индии и Пакистана, которые учатся в Алматы в медицинском университете.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Глава ДЧС южной столицы сообщил, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.