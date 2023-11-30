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"Студенты-медики, граждане Индии и Пакистана": аким о постояльцах хостела, в котором погибли люди

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Место ЧП
Место ЧП. Фото: NUR.KZ

Аким Алмалинского района Алматы Айдар Жакибаев сообщил, что в хостеле, где сегодня случился смертоносный пожар, жили в том числе и студенты-иностранцы, передает корреспондент NUR.KZ.

Акима попросили рассказать, кто проживал в хостеле.

"Сейчас личности устанавливаются, но насколько мы можем знать, это молодые люди либо студенты, либо рабочие. Среди эвакуированных мы видели, что были граждане Индии или Пакистана, студенты медицинского университета", - сообщил Жакибаев.

Напомним, сегодня утром в Алматы случилась трагедия - в хостеле, где случился пожар, нашли тела 13 человек. Предварительно, все они погибли от отравления угарным газом.

В ДЧС рассказали, что на момент пожара в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048336-studenty-mediki-grazhdane-indii-i-pakistana-akim-o-postoyaltsah-hostela-v-kotorom-pogibli-lyudi/

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