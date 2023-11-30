Расследованием пожара в хостеле в Алматы займется отдельная комиссия

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы, в котором погибли 13 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, в состав комиссии вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы.

Председателем комиссии выбран министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов. Он экстренно вылетает на место происшествия.

"Правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим", - добавили в кабмине.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

Между ем по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.