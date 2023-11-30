Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это большая трагедия": замгенпрокурора о пожаре в хостеле в Алматы

Опубликовано:

Жандос Умиралиев
Жандос Умиралиев. Фото: gov.kz/prokuratura-zko

В кулуарах мажилиса замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал произошедший в хостеле Алматы пожар и заявил о начале уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это очень большая трагедия, и я бы хотел, в первую очередь, выразить соболезнование родным и близким погибших. Как вы знаете, департамент ЧС уже информацию предоставил, утром в 5:45 поступило сообщение о пожаре, в течение часа пожар был локализован, но, к сожалению, 13 лиц погибли.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту этого пожара. Генпрокурор уже дал поручение сотрудникам генпрокуратуры и прокуратуры Алматы в максимально короткие сроки обеспечить качество и полноту расследования, оказать максимальное содействие органам полиции. Мы примем все необходимые меры, чтобы определить степень вины и виновных лиц", — заявил Умиралиев.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

В акимате города сообщили, кто является собственником помещения.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048424-eto-bolshaya-tragediya-zamgenprokurora-o-pozhare-v-hostele-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.