"Это большая трагедия": замгенпрокурора о пожаре в хостеле в Алматы

В кулуарах мажилиса замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал произошедший в хостеле Алматы пожар и заявил о начале уголовного дела, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это очень большая трагедия, и я бы хотел, в первую очередь, выразить соболезнование родным и близким погибших. Как вы знаете, департамент ЧС уже информацию предоставил, утром в 5:45 поступило сообщение о пожаре, в течение часа пожар был локализован, но, к сожалению, 13 лиц погибли.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту этого пожара. Генпрокурор уже дал поручение сотрудникам генпрокуратуры и прокуратуры Алматы в максимально короткие сроки обеспечить качество и полноту расследования, оказать максимальное содействие органам полиции. Мы примем все необходимые меры, чтобы определить степень вины и виновных лиц", — заявил Умиралиев.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

В акимате города сообщили, кто является собственником помещения.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.