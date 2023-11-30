"Потрясен трагедией": Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы

Премьер-министр Алихан Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства РК.

"Потрясен трагедией, унесшей жизни людей в Алматы", - сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что правительство Казахстана примет все меры для установления причин произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности.

Помощь будет оказана всем пострадавшим и семьям погибших.

"Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты и выражаю слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших – восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один – гражданин Узбекистана.

Между тем, по словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре.

В КазНМУ им. Асфендиярова заявили, что среди погибших не было студентов вуза. В хостеле проживали четыре студента КазНМУ, все они живы.

Также спасатели Алматы открыли горячую линию, обратившись на которую, граждане могут сообщить информацию, связанную с пожаром в алматинском хостеле.

Министерство науки и высшего образования РК сообщает, что высшие учебные заведения Алматы не заключали договор на размещение студентов с данным хостелом.

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев прокомментировал произошедший в хостеле Алматы пожар и заявил о начале уголовного дела.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы.

Глава государства также подчеркнул, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.