Сгоревший в Алматы хостел с вузами не сотрудничал, заявили в акимате

В ведомстве рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

"30 ноября текущего года около 5.33 часов утра произошло горение подвального помещения хостела Almaty Hostel по ул. Ади Шарипова, 86

Площадь горения – 30 м2.Хостел был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит "Халык банку", как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду", — говорится в сообщении акимата.

В ведомстве также уточнили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов.

"Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", — заявили в акимате.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

Между ем по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Также казахстанцам объявили о создании правительственной комиссии, которая будет расследовать причины и заниматься ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.