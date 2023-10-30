Си Цзиньпин выразил Токаеву соболезнования из-за аварии на шахте

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву телеграмму соболезнования в связи с аварией на шахте в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте в Карагандинской области.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с трагедией.

"С глубокой скорбью воспринял известие об аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме.

Слова сочувствия и поддержки также направили президент Болгарии Румен Радев, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.

При этом напомним, что вчера состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выразил соболезнования главе государства и всему народу Казахстана.

Еще слова соболезнования в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым также высказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее с Токаевым по телефону поговорили президенты Узбекистана и Кыргызстана. Также слова соболезнования родным и близким погибших горняков передали президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие.

ЧП на шахте имени Костенко

В ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

На текущий момент обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются.

После субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

В правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с семьями погибших заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину.

В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.