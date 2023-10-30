Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Си Цзиньпин выразил Токаеву соболезнования из-за аварии на шахте

Опубликовано:

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото: Noel Celis / AFP / Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву телеграмму соболезнования в связи с аварией на шахте в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте в Карагандинской области.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с трагедией.

"С глубокой скорбью воспринял известие об аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. От имени правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме.

Слова сочувствия и поддержки также направили президент Болгарии Румен Радев, президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.

При этом напомним, что вчера состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выразил соболезнования главе государства и всему народу Казахстана.

Еще слова соболезнования в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым также высказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее с Токаевым по телефону поговорили президенты Узбекистана и Кыргызстана. Также слова соболезнования родным и близким погибших горняков передали президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие.

ЧП на шахте имени Костенко

В ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

На текущий момент обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются.

После субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

В правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с семьями погибших заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину.

В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043245-si-tszinpin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-avariey-na-shahte-v-karagandinskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.