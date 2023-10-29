Макрон, Пашинян, Путин: кто выразил соболезнования Казахстану из-за трагедии в Караганде

Президенту Токаеву продолжают поступать звонки и телеграммы соболезнования в связи с аварией на шахте в Караганде, среди адресантов – именитые политики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева поделились, что на его имя поступают телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств, правительств, а также руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"Лидеры, разделяя горечь утраты с семьями погибших шахтеров, передают свои искренние соболезнования, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим", – подчеркнули в Акорде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили слова соболезнования Токаеву в ходе телефонного разговора, а также направили телеграммы.

Слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков передали президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и другие.

Накануне Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X (бывший Twitter) поблагодарил глав государств, общественных деятелей, граждан, которые выразили соболезнования, высказали слова поддержки и сочувствия семьям погибших шахтеров.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека. На момент написания статьи под землей все еще остаются 10 шахтеров – они считаются без вести пропавшими. Как отмечал министр по ЧС Сырым Шарипханов, шансы найти их живыми очень малы.

После ЧП на шахте президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже в правительстве сообщили, что с акционерами завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Детали совершенной сделки позже озвучивал министр Канат Шарлапаев. Возглавить компанию было поручено первому замакима области Вадиму Басину.

После трагедии Токаев лично побывал в Карагандинской области. В субботу вечером президент провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о соцпомощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП на сутки была приостановлена работа всех шахт АМТ. А 29 октября, то есть сегодня, было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).