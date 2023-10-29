Трагедия на шахте в Караганде: ненайденным остался один горняк

Количество погибших при взрыве на шахте имени Костенко, по последней информации, достигло отметки 45, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По состоянию на 20:00, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются.

"Работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 6 км друг от друга. Отрабатываются все возможные пути прохождения горноспасателей к вероятным участкам нахождения шахтеров", – доложили в МЧС.

Для осмотра предполагаемого эпицентра аварии глава МЧС Сырым Шарипханов спустился в шахту. В ходе обследования были осмотрены выработки, подвергшиеся воздействию пожара и взрыва, где были выявлены:

разрушения и смещения шахтного оборудования;

отложения пыли на элементах металоарочной крепи;

повреждения вентиляционных сооружений.

Отмечается, что видимых очагов горения нет, газовая обстановка в норме.

Вместе с тем Сырым Шарипханов провел с членами правительственной комиссии заседание по расследованию аварии.

"Всестороннее обеспечение работ находится под личным контролем министра по ЧС. Работа продолжается", – заключили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

ЧП на шахте имени Костенко

Минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Напомним, после субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В обед стало известно, что Токаев лично прибыл на место ЧП в Карагандинскую область. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.