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Токаев обсудил с Эрдоганом по телефону инцидент на шахте в Караганде

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Касым-Жомарту Токаеву поступило еще два звонка, а также продолжают поступать телеграммы соболезнования в связи с трагедией на шахте им. Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выразил соболезнования главе государства и всему народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области.

В ходе беседы главы двух стран обсудили повестку X саммита Организации тюркских государств, который пройдет 3 ноября в Астане.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики.

Слова соболезнования в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым также высказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кроме этого, телеграммы соболезнования направили президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, руководитель администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор Международной организации по миграции ООН Эми Поуп и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043062-tokaev-obsudil-po-telefonu-s-erdoganom-intsident-na-shahte-v-karagande/

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