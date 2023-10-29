Токаев обсудил с Эрдоганом по телефону инцидент на шахте в Караганде

Касым-Жомарту Токаеву поступило еще два звонка, а также продолжают поступать телеграммы соболезнования в связи с трагедией на шахте им. Костенко, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выразил соболезнования главе государства и всему народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области.

В ходе беседы главы двух стран обсудили повестку X саммита Организации тюркских государств, который пройдет 3 ноября в Астане.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики.

Слова соболезнования в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым также высказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кроме этого, телеграммы соболезнования направили президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, руководитель администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор Международной организации по миграции ООН Эми Поуп и другие.