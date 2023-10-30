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Казахстанские артисты выразили соболезнования семьям погибших шахтеров в Караганде

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Люди в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: Shiraaz Mohamed / AFP / Getty Images

Звезды казахстанского шоу-бизнеса выразили свою скорбь по погибшим в шахте имени Костенко в Карагандинской области. Они принесли свои соболезнования их семьям, передает NUR.KZ.

Казахстанский артист Ерлан Кокеев отметил в соцсети, что с шахтой имени Костенко его связывает многое.

"Будучи школьником старших классов, я 3 раза в неделю приезжал заниматься в ансамбле именно сюда, так как школа номер 36 была подшефной, это были 1983-1984 годы.

А прямо через дорогу шахты есть старое кладбище, там похоронены мои апашка и аташка - мы так и называем это место - "на Костенко"...

Произошла страшная трагедия, в это непростое время хочется сказать слова соболезнования родным и близким. У меня самого есть очень много друзей шахтеров, и мы даже не представляем, какой у них очень тяжелый-тяжелый труд. Иманды болсын", - написал он.

Продюсер Гульзира Айдарбекова написала в сторис Instagram, что скорбит вместе с семьями погибших.

"Пусть Аллах даст терпения семьям погибших. Мы приносим им свои соболезнования", - отметила она.

Свои соболезнования выразил и ее сын, певец Кайрат Нуртас, в своем блоге.

Сторис Гульзиры Айдарбековой и Кайрата Нуртаса
Сторис Гульзиры Айдарбековой и Кайрата Нуртаса. Скриншот: instagram.com/gulziraaidarbekova/kair_n

"Мира нашей стране, нашему народу. Мы разделяем ваше горе", - написала в сторис певица Гульмира Избасханова.

Актер Чингиз Капин также выразил свою скорбь.

"Выражаю соболезнования родным и близким в связи с трагедией на шахте в Караганде", - отметил он в своем аккаунте.

Сторис Гульмиры Избасхановой и Чингиза Капина
Сторис Гульмиры Избасхановой и Чингиза Капина. Скриншот: instagram.com/gulmira_izbaskhanova/chingizkapin

Певица Алтынай Жорабаева написала пост, где выразила соболезнования родственникам скончавшихся горняков.

"Пусть Бог даст терпения и сил родным шахтеров, трагически погибших на шахте в Карагандинской области. Мы скорбим с вами", - отметила она.

Сочувствие и теплые слова поддержки людям, потерявшим своих родных, выразили также Альмира Турсын, Акерке Буркитбай, Жазира Байрбекова и другие казахстанские артисты.

ЧП на шахте имени Костенко

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2043104-kazahstanskie-artisty-vyrazili-soboleznovaniya-semyam-pogibshih-shahterov-v-karagande/

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