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Взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде: семь человек погибли

Опубликовано:

Шахта
Шахта. Көрнекі фото: andresr / Getty Images

Взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. Сообщается о гибели семи человек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как сообщили в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни.

На месте аварии продолжают работать спасатели.

По информации властей, предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. 

"Создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы находятся шахте имени Костенко", – говорится в сообщении.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042906-vzryv-proizoshel-na-shahte-imeni-kostenko-v-karagande-sem-chelovek-pogibli/

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