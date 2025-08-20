Оглашен приговор по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова

Сегодня огласили приговор экс-руководителю ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернару Жиембаю, которого обвиняли в покушении на убийство заместителя акима города Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда Шымкента, Ернара Жиембая приговорили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в Руслана Берденова пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

6 августа началось главное судебное разбирательство, на котором подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Также потерпевший давал свои показания в суде в режиме онлайн по видеосвязи. Прокурор потребовал назначить Ернару Жиембаю 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.

