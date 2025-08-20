Оглашен приговор по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова
Опубликовано:
Сегодня огласили приговор экс-руководителю ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернару Жиембаю, которого обвиняли в покушении на убийство заместителя акима города Руслана Берденова, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда Шымкента, Ернара Жиембая приговорили к 9 годам лишения свободы.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.
Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в Руслана Берденова пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.
Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.
6 августа началось главное судебное разбирательство, на котором подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.
Также потерпевший давал свои показания в суде в режиме онлайн по видеосвязи. Прокурор потребовал назначить Ернару Жиембаю 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Обвиняемый в покушении на замакима Шымкента выступил с последним словом
- Показал язык: проверку проведут из-за видео с судьей по делу Руслана Берденова
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2277072-oglashen-prigovor-po-delu-o-pokushenii-na-zamakima-shymkenta-ruslana-berdenova/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах