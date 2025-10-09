Апелляция по делу о покушении на Руслана Берденова: что решил суд

Сегодня в Шымкенте апелляционная коллегия рассматривала жалобы на приговор по делу о покушении на бывшего заместителя акима города Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Шымкента, судебной коллегией по уголовным делам в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Жиембая.

Ранее приговором суда первой инстанции мужчина был признан виновным по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК (Покушение на убийство) и осужден к 9 годам лишения свободы.

Не согласившись с приговором суда, потерпевший, осужденный и его защитники обжаловали его в апелляционном порядке.

Потерпевшая сторона в апелляционной жалобе просила признать осужденного виновным в более тяжком преступлении, а именно по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.2 п.п.2 и 6 УК.

В своих жалобах осужденный и его защитники просили переквалифицировать действия Жиембая со ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК на ст.106 ч.1 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по этой статье назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор просил приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Коллегия, рассмотрев дело, согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности Жиембая, оснований к отмене или изменению приговора суда не усмотрела. В связи с чем постановлением от 9 октября 2025 года приговор оставлен без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай. Он получил 9 лет лишения свободы. По делу были поданы апелляции.

В конце августа стало известно, что Руслан Берденов покинул должность заместителя акима Шымкента по собственному желанию, а в начале октября он возглавил Центр развития Алматы.

