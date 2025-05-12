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"Вернулся к повседневной жизни": замакима Шымкента опубликовал первый пост после покушения

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Руслан Берденов
Руслан Берденов с медработниками. Фото: instagram.com/ruslan_berdenov

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов опубликовал первый пост после покушения. Кадры были сняты в больнице с медицинскими сотрудниками, передает NUR.KZ.

"Уважаемые шымкентцы, уважаемые жители Казахстана! Я знаю, что многие из вас осведомлены о тяжелой ситуации, с которой я столкнулся. Очевидно, что этот инцидент причинил боль как мне, так и моей семье и близким.

Это очень сложно описать словами. Однако за это время, полное испытаний, я почувствовал сочувствие, поддержку, доброжелательность многих людей, коллег, знакомых.

Я хочу сказать, что звонки, сообщения, сообщения в социальных сетях, поступающие на мой телефон, воодушевляли и заряжали энергией.

Вот и настал момент, когда мои больничные дни, которые длились 3 недели, закончились, и я сам встал на ноги и вернулся к своей повседневной жизни.

Конечно, благодаря Аллаху, а потом и наблюдению наших врачей и лечению я поправился", - написал он в Instagram.

Он выразил благодарность отдельным врачам и коллективу больницы, в которой лежал. Как отметил чиновник, за это время он убедился, что медицина в нашей стране сильно продвинулась, ничем не уступая зарубежным клиникам. Доброта и профессионализм специалистов в белых халатах достойны благодарности.

"Выражаю огромную благодарность всем за вашу поддержку и сочувствие", - резюмировал Руслан Берденов.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

В конце апреля министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии раненого.

Также заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.

На днях бизнесмен Маргулан Сейсембай опубликовал фото Руслана Берденова в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244174-vernulsya-k-povsednevnoy-zhizni-zamakima-shymkenta-opublikoval-pervyy-post-posle-pokusheniya/