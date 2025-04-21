Стрельба в Руслана Берденова в Шымкенте: полиция завела уголовное дело

По факту нападения на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Шымкента.

"21 апреля текущего года возле здания акимата города Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении полиции Шымкента.

Проводится расследование, в рамках которого все обстоятельства происшествия будут установлены. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Сегодня вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что замакима Шымкента жив и находится на операции.

Мы также писали, что Бейбит Алибеков - однопартиец Руслана Берденова - озвучил возможную причину нападения на заместителя акима Шымкента.

Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.

Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.