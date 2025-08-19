Показал язык: проверку проведут из-за видео с судьей по делу Руслана Берденова
Опубликовано:
В пресс-службе суда Шымкента прокомментировали видео с судьей Абинуром Карабаевым, который во время рассмотрения дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова показал язык, передает NUR.KZ.
"Действия председательствующего судьи Абинура Карабаева во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики.
В соответствии с требованиями законодательства будет назначена служебная проверка. По ее итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике.
В случае подтверждения факта совершения судьей порочащего проступка материалы будут направлены в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в суде Шымкента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2276736-pokazal-yazyk-proverku-provedut-iz-za-video-s-sudey-po-delu-ruslana-berdenova/
