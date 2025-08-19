Показал язык: проверку проведут из-за видео с судьей по делу Руслана Берденова

В пресс-службе суда Шымкента прокомментировали видео с судьей Абинуром Карабаевым, который во время рассмотрения дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова показал язык, передает NUR.KZ.

"Действия председательствующего судьи Абинура Карабаева во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима города Шымкента подлежат проверке на предмет нарушения Кодекса судейской этики.

В соответствии с требованиями законодательства будет назначена служебная проверка. По ее итогам материалы будут вынесены на рассмотрение Комиссии по судейской этике.

В случае подтверждения факта совершения судьей порочащего проступка материалы будут направлены в Судебное жюри при Высшем Судебном Совете", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в суде Шымкента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.