Суд по делу о покушении на замакима Шымкента: Руслан Берденов не пришел на процесс

В Шымкенте началось главное судебное разбирательство по делу о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова. Потерпевший в суд не явился по состоянию здоровья, передает МИА "Казинформ".

Представитель потерпевшего отметил, что Руслан Берденов сейчас находится в больнице с жалобами на боли в ноге и груди. В августе ему предстоит повторная операция.

Подсудимый Ернар Жиембай заявил, что до 30 лет никому не причинял вреда и попросил обеспечить участие пострадавшего в суде.

Представителю Руслана Берденова нужно выяснить, сможет ли замакима Шымкента участвовать в процессе онлайн.

В рамках сегодняшнего заседания также планируется допрос в качестве свидетеля супруги обвиняемого Ернара Жиембая Луизы.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения. Предварительно сообщалось, что подозреваемый - мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. Как выяснилось, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. По версии обвинения, мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

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