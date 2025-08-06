Суд по делу о покушении на замакима Шымкента: Руслан Берденов не пришел на процесс
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В Шымкенте началось главное судебное разбирательство по делу о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова. Потерпевший в суд не явился по состоянию здоровья, передает МИА "Казинформ".
Представитель потерпевшего отметил, что Руслан Берденов сейчас находится в больнице с жалобами на боли в ноге и груди. В августе ему предстоит повторная операция.
Подсудимый Ернар Жиембай заявил, что до 30 лет никому не причинял вреда и попросил обеспечить участие пострадавшего в суде.
Представителю Руслана Берденова нужно выяснить, сможет ли замакима Шымкента участвовать в процессе онлайн.
В рамках сегодняшнего заседания также планируется допрос в качестве свидетеля супруги обвиняемого Ернара Жиембая Луизы.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения. Предварительно сообщалось, что подозреваемый - мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова.
28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.
Также был озвучен мотив преступления. Как выяснилось, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. По версии обвинения, мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.
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- Назван мотив покушения на замакима Шымкента Руслана Берденова
- Прокурор заявил, что в замакима Шымкента стреляли пять раз из охотничьего ружья
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272521-sud-po-delu-o-pokushenii-na-zamakima-shymkenta-ruslan-berdenov-ne-prishel-na-process/
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