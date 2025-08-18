"Чувствовал, как тело заливает кровь": Руслан Берденов дал показания в суде

Сегодня в суде в режиме онлайн по видеосвязи свои показания дал заместитель акима Шымкента Руслан Берденов, на которого было совершено покушение, передает МИА "Казинформ".

Обвиняемый Ернар Жиембай впервые публично извинился перед потерпевшим.

Перед началом дачи показаний Руслан Берденов заявил, что подтверждает все ранее сказанное по поводу покушения, кроме того, готов пройти проверку на детекторе лжи.

Как пояснил потерпевший, он видел подсудимого три раза в жизни - два раза во время служебных встреч, третий - при покушении.

При первой встрече руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай был приглашен на совещание. Сюда он пришел вместе с инспектором Асанбаем. При этом глава компании не смог предоставить никакой информации, а инспектор ему подсказывал ответы. После чего между двумя пришедшими в кабинет заместителя акима Шымкента начался спор.

"Тогда я сказал: "Мы не сможем с вами работать в таких условиях". Он ответил: "Если нужно -могу уволиться". Я сказал: "Тогда увольняйтесь". На этом встреча закончилась", - поделился Руслан Берденов.

После чего, рассказал потерпевший, инспектор Асанбай сообщил ему, что Жиембай звонил и заявил: "Я либо кого-то убью, либо сам умру". Чиновник на тот момент этим словам не придал серьезного значения.

Вторая встреча прошла по инициативе Жиембая, который сообщил замакима, что у него не закончены личные дела и поинтересовался, может ли он уволиться через один-два месяца. Руслан Берденов не возражал. Тогда подсудимый назвал его кумиром их семьи, пожал руку и ушел. Конфликта не было.

При этом потерпевший уточнил, что сделал руководителю ТОО замечание по поводу делового вида, так как тот был в джинсах и белой футболке.

На этих двух встречах, утверждает чиновник, ссор между ними не было.

"Готов повторить это на полиграфе, на детекторе лжи", - заявил замакима.

На первой встрече был свидетель - Асанбай, на второй - они были вдвоем. Чиновник отметил, что с момента его назначения в его кабинете установлены технические средства фиксации, которые можно проверить.

Также Руслан Берденов рассказал о покушении. По его словам, нападавший целился ему прямо в голову, но он успел пригнуться. После чего ему четыре раза выстрелили в спину. Подсудимый подошел вплотную, перезарядил оружие и направил на него.

"Я был в шоке, чувствовал, как тело заливает кровь, но понимал: если не встану - убьет", - рассказал Руслан Берденов.

Он встал и начал отходить, тогда услышал, как оружие упало на землю. Нападавший хотел сбежать, но водитель замакима на машине преградил ему путь и повалил с ног. Тот упал, но сразу вскочил и снова пытался сбежать.

По словам пострадавшего, после нападения ему первую помощь оказали две девушки, которые были рядом. Одна из них - фельдшер. Она просила не закрывать глаза, успокаивала и поддерживала. Ему же не хватало воздуха, он чувствовал вкус крови во рту, думал, что умирает. В результате ему удалили 20% легкого.

Замакима уточнил, что во время стрельбы не узнал нападавшего.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

6 августа началось главное судебное разбирательство, на котором подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Показания давали и свидетели. В частности, заслушали фельдшера, которая оказалась с подругой на месте преступления.

