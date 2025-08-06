"Манипуляция и вранье": замакима Шымкента Руслан Берденов сделал официальное заявление о покушении

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов впервые после покушения высказал свою точку зрения и опроверг показания, которые сегодня дал подсудимый Ернар Жиембай, передает NUR.KZ.

Руслан Берденов опубликовал заявление на своей странице в Instagram. По его словам, он не смог присутствовать на суде из-за прохождения реабилитации после пяти огнестрельных ранений.

"Я не могу оставить без ответа ложные заявления подсудимого Жиенбая. Все, что сегодня звучит в зале суда с его стороны - ничто иное, как шантаж и попытка давления. Последний раз я видел его в тот самый вечер, когда он выстрелил в меня из охотничьего ружья. С тех пор ни встреч, ни разговоров между нами не было.

Позже он и его представители пытались выйти на моих адвокатов, предлагая "компромисс". Прямо заявляли: если их простить, они не будут поднимать шум. В противном случае - угрожали "информационным взрывом", - сказано в заявлении.

По словам Берденова, обвиняемый "просто не хотел работать добросовестно, не хотел отчитываться за выполнение работ в рамках договоренностей." По его мнению, конфликт имел "исключительно профессиональный, служебный характер".

"Любые попытки перевести внимание общественности на якобы личные мотивы про "ревность", "супругу" и прочие инсинуации - являются манипуляцией и враньем. Я не знаю его супругу, никогда не встречался с его семьей, не был знаком с ними. Для меня он был лишь сотрудником, выполняющим (или, точнее, не выполняющим) свою работу. Это вся информация, которую я о нем имел.

Более того, в эти ложные показания сегодня начинают включать даже акима города. Это в очередной раз доказывает, что речь идет не о правде, а о грубой манипуляции, направленной на давление и подрыв репутации. Я категорически не подтверждаю и отвергаю подобные заявления", - добавил Руслан Берденов.

Кроме того, Берденов заявил, что "свыше 60 дробей от охотничьего ружья находятся в его теле". Также он опубликовал фото рентгена, которые подтверждают написанное им.

Напомним, сегодня на судебном заседании подсудимый Ернар Жиембай заявил, что причиной стала ревность. По словам Ернара Жиембая, его супруга часто ставила ему в пример Руслана Берденова, называя его "мускулистым, энергичным и перспективным".

Также подсудимый заявлял, что замакима якобы говорил, что его жена красивая и несколько раз ставил ей лайки под фото в Instagram.

Покушение на замакима Шымкента

21 апреля возле акимата города неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

6 августа началось главное судебное разбирательство. Самого Руслана Берденова на нем не было из-за состояния здоровья.

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