Что известно о состоянии замакима Шымкента на данный момент

В городском управлении здравоохранения рассказали, что на данный момент состояние заместителя акима Шымкента Руслана Берденова по-прежнему остается стабильно тяжелым, передает NUR.KZ.

В ведомстве рассказали о состоянии чиновника на данный момент. Здесь отметили, что он поступил в городскую больницу с огнестрельными ранениями. Ему проведена экстренная операция.

"В ходе операции была остановлена кровопотеря, восстановлены повреждения, полученные в результате ранений. Угрозы жизни нет.

Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь", - поделились в управлении здравоохранения.

Напомним, накануне стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Чиновника экстренно госпитализировали. Как рассказали медики, у него диагностированы огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, множественные ранения брюшной области, кровотечение и плевропульмональный и геморрагический шок.

В полиции сообщали, что уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

Также полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о том, что чиновник якобы домогался жены подозреваемого.