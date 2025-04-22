Что известно о состоянии замакима Шымкента на данный момент
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В городском управлении здравоохранения рассказали, что на данный момент состояние заместителя акима Шымкента Руслана Берденова по-прежнему остается стабильно тяжелым, передает NUR.KZ.
В ведомстве рассказали о состоянии чиновника на данный момент. Здесь отметили, что он поступил в городскую больницу с огнестрельными ранениями. Ему проведена экстренная операция.
"В ходе операции была остановлена кровопотеря, восстановлены повреждения, полученные в результате ранений. Угрозы жизни нет.
Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь", - поделились в управлении здравоохранения.
Напомним, накануне стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.
Чиновника экстренно госпитализировали. Как рассказали медики, у него диагностированы огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, множественные ранения брюшной области, кровотечение и плевропульмональный и геморрагический шок.
В полиции сообщали, что уже задержали подозреваемого. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.
О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.
Также полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о том, что чиновник якобы домогался жены подозреваемого.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238054-chto-izvestno-o-sostoyanii-zamakima-shymkenta-na-dannyy-moment/