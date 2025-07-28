Начался суд по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова

Началось предварительное слушание по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, которое произошло в апреле этого года, передает МИА "Казинформ".

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.

Подсудимый привлекается к ответственности по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).

Как отмечает МИА "Казинформ", суд запретил снимать обвиняемого. Дело рассматривает судья Абинур Карабаев. Заседание проходит на государственном языке в открытом режиме.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Затем заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.

Позже появилась информация, что расследование уголовного дела о покушении завершено, и участники процесса знакомятся с материалами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.