Начался суд по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова
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Началось предварительное слушание по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, которое произошло в апреле этого года, передает МИА "Казинформ".
Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.
Подсудимый привлекается к ответственности по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).
Как отмечает МИА "Казинформ", суд запретил снимать обвиняемого. Дело рассматривает судья Абинур Карабаев. Заседание проходит на государственном языке в открытом режиме.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
Затем заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.
12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.
Позже появилась информация, что расследование уголовного дела о покушении завершено, и участники процесса знакомятся с материалами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269554-nachalsya-sud-po-delu-o-pokushenii-na-zamakima-shymkenta-ruslana-berdenova/
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