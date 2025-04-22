Нападение на замакима Шымкента: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Дело о нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова расследуется как покушение на убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным ведомства, уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство.

Напомним, накануне стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

Также полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о том, что чиновник якобы домогался жены подозреваемого.

По данным медиков, пострадавший поступил в городскую больницу с огнестрельными ранениями. Ему проведена экстренная операция. Угрозы жизни нет. Однако состояние оценивается как стабильно тяжелое.