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Нападение на замакима Шымкента: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Опубликовано:

Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: instagram.com/ruslan_berdenov

Дело о нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова расследуется как покушение на убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По данным ведомства, уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство.

Напомним, накануне стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе месть за увольнение.

О том, что причиной покушения могла стать месть за увольнение, сообщал и однопартиец Берденова Бейбит Алибеков.

Также полиция и управление акимата Шымкента опровергли слухи о том, что чиновник якобы домогался жены подозреваемого.

По данным медиков, пострадавший поступил в городскую больницу с огнестрельными ранениями. Ему проведена экстренная операция. Угрозы жизни нет. Однако состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238135-napadenie-na-zamakima-shymkenta-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-pokushenii-na-ubiystvo/