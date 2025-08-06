"Ставил лайки жене": подсудимый по делу о покушении на замакима Шымкента сделал ряд заявлений

Сегодня в суде по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова выслушали обвиняемого в преступлении Ернара Жиембая, передает МИА "Казинформ".

В ходе заседания подсудимый заявил, что не хотел убивать, а лишь намеревался запугать заместителя акима Шымкента. По его словам, он на тот момент был в депрессии и испытывал сильный стресс.

"Берденов неоднократно оскорблял меня, называл "тупым", выражался нецензурно и требовал уволиться по собственному желанию", - сказал Ернар Жиембай.

Он отметил, что его жена была знакома с супругой потерпевшего. По словам подсудимого, Берденов говорил, что жена Жиембая красивая, но его "не интересует". После этого якобы заместитель акима Шымкента несколько раз ей ставил лайки под ее снимками в Instagram.

Гособвинитель поинтересовался, почему тогда он не обратился с заявлением из-за давления чиновника, на что обвиняемый не смог ответить.

Также подсудимый в суде говорил, что в день преступления приехал в акимат, чтобы сказать Берденову: "Я без вины виноватый". При этом он утверждает, что стрелял не в упор, а четыре раза, чтобы напугать.

Кроме того, по его словам, он не пил в день стрельбы, а раньше говорил иное якобы под давлением следствия.

Еще Жиембай сообщил, что во время следствия его кто-то просил озвучить версию о том, что заказ на покушение якобы исходил от акима Шымкента. Взамен, по словам обвиняемого, Берденов обещал ему "уладить все дела".

Между тем представитель потерпевшего после заседания заявил, что никто от имени замакима к Жиембаю не обращался, а единственным уполномоченным лицом, представляющим интересы Берденова, является он сам.

Покушение на замакима Шымкента

21 апреля возле акимата города неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

Сегодня началось главное судебное разбирательство. Самого Руслана Берденова на нем не было из-за состояния здоровья.

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