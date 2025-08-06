"Ставил лайки жене": подсудимый по делу о покушении на замакима Шымкента сделал ряд заявлений

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Ставил лайки жене": подсудимый по делу о покушении на замакима Шымкента сделал ряд заявлений

      Опубликовано:

      Руслан Берденов
      Руслан Берденов. Фото: instagram.com/ruslan_berdenov

      Сегодня в суде по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова выслушали обвиняемого в преступлении Ернара Жиембая, передает МИА "Казинформ".

      В ходе заседания подсудимый заявил, что не хотел убивать, а лишь намеревался запугать заместителя акима Шымкента. По его словам, он на тот момент был в депрессии и испытывал сильный стресс.

      "Берденов неоднократно оскорблял меня, называл "тупым", выражался нецензурно и требовал уволиться по собственному желанию", - сказал Ернар Жиембай.

      Он отметил, что его жена была знакома с супругой потерпевшего. По словам подсудимого, Берденов говорил, что жена Жиембая красивая, но его "не интересует". После этого якобы заместитель акима Шымкента несколько раз ей ставил лайки под ее снимками в Instagram.

      Гособвинитель поинтересовался, почему тогда он не обратился с заявлением из-за давления чиновника, на что обвиняемый не смог ответить.

      Также подсудимый в суде говорил, что в день преступления приехал в акимат, чтобы сказать Берденову: "Я без вины виноватый". При этом он утверждает, что стрелял не в упор, а четыре раза, чтобы напугать.

      Кроме того, по его словам, он не пил в день стрельбы, а раньше говорил иное якобы под давлением следствия.

      Еще Жиембай сообщил, что во время следствия его кто-то просил озвучить версию о том, что заказ на покушение якобы исходил от акима Шымкента. Взамен, по словам обвиняемого, Берденов обещал ему "уладить все дела".

      Между тем представитель потерпевшего после заседания заявил, что никто от имени замакима к Жиембаю не обращался, а единственным уполномоченным лицом, представляющим интересы Берденова, является он сам.

      Покушение на замакима Шымкента

      21 апреля возле акимата города неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

      Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

      После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

      28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

      Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

      Сегодня началось главное судебное разбирательство. Самого Руслана Берденова на нем не было из-за состояния здоровья.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нападение на замакима Шымкента
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.