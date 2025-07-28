Назван мотив покушения на замакима Шымкента Руслана Берденова

Сегодня на предварительном слушании по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова прокурор назвал мотив преступления, передает Первый канал "Евразия".

На скамье подсудимых оказался бывший руководитель коммунальной компании при акимате. В ходе заседания был озвучен мотив преступления. Как выяснилось, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию.

По версии обвинения, мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения. Предварительно сообщалось, что подозреваемый - мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова.

Сегодня по резонансному делу началось предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

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