Назван мотив покушения на замакима Шымкента Руслана Берденова
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня на предварительном слушании по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова прокурор назвал мотив преступления, передает Первый канал "Евразия".
На скамье подсудимых оказался бывший руководитель коммунальной компании при акимате. В ходе заседания был озвучен мотив преступления. Как выяснилось, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию.
По версии обвинения, мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения. Предварительно сообщалось, что подозреваемый - мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова.
Сегодня по резонансному делу началось предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.
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- Прокурор заявил, что в замакима Шымкента стреляли пять раз из охотничьего ружья
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269713-nazvan-motiv-pokusheniya-na-zamakima-shymkenta-ruslana-berdenova/
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