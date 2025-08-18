Какой срок запросила прокуратура для обвиняемого в покушении на замакима Шымкента
Для обвиняемого в покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова прокуратура затребовала наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы, передает МИА "Казинформ".
Во время прений гособвинитель Бауыржан Караманов заявил, что вина подсудимого подтверждена доказательствами, видеозаписями и показаниями свидетелей.
К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие несовершеннолетних детей, к отягчающим - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Прокурор потребовал назначить Ернару Жиембаю 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.
Напомним, покушение на замакима Шымкента Руслана Берденова произошло в апреле этого года - в него выстрелили несколько раз. Чиновника экстренно госпитализировали, а позже выписали из больницы.
Дело возбудили по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали, им оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай. По одной из версий, преступление могло произойти из-за его увольнения.
В конце июля начался суд по резонансному делу. На главном судебном разбирательстве подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.
Сегодня в суде в режиме онлайн по видеосвязи свои показания дал потерпевший.
