Какой срок запросила прокуратура для обвиняемого в покушении на замакима Шымкента

Для обвиняемого в покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова прокуратура затребовала наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы, передает МИА "Казинформ".

Во время прений гособвинитель Бауыржан Караманов заявил, что вина подсудимого подтверждена доказательствами, видеозаписями и показаниями свидетелей.

К смягчающим обстоятельствам он отнес наличие несовершеннолетних детей, к отягчающим - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор потребовал назначить Ернару Жиембаю 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.

Напомним, покушение на замакима Шымкента Руслана Берденова произошло в апреле этого года - в него выстрелили несколько раз. Чиновника экстренно госпитализировали, а позже выписали из больницы.

Дело возбудили по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали, им оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай. По одной из версий, преступление могло произойти из-за его увольнения.

В конце июля начался суд по резонансному делу. На главном судебном разбирательстве подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Сегодня в суде в режиме онлайн по видеосвязи свои показания дал потерпевший.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.