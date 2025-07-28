Прокурор заявил, что в замакима Шымкента стреляли пять раз из охотничьего ружья
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В Шымкенте завершилось предварительное слушание по делу о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, передает МИА "Казинформ".
Как сообщает агентство, подсудимого Ернара Жиенбая в зал суда доставили под конвоем. Перед началом заседания он нервничал, а также расспрашивал супругу и мать о состоянии их здоровья, пытался их успокоить.
Подсудимый запретил себя снимать, ссылаясь на возможную психологическую травму для своей семьи.
В процессе участвовали трое прокуроров, представитель потерпевшего (заместителя акима Руслана Берденова), а также четверо адвокатов подсудимого, один из защитников - отец Жиенбая.
Как следует из оглашенного прокурором обвинительного заключения, подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.
Обвиняемый заявил, что к нему применяли пытки во время следствия, и готов был предоставить доказательства.
Следующее заседание назначено на 6 августа в 10.00. Суд поручил обеспечить на нем личное участие Руслана Берденова.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
Затем заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.
12 мая стало известно, что Руслана Берденова выписали из больницы.
Позже появилась информация, что расследование уголовного дела о покушении завершено, и участники процесса знакомятся с материалами.
Сегодня по резонансному делу началось предварительное слушание.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269590-prokuror-zayavil-chto-v-zamakima-shymkenta-strelyali-pyat-raz-iz-ohotnichego-ruzhya/
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