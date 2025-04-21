В Шымкенте стреляли в заместителя акима города Руслана Берденова (видео)
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Сегодня вечером возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан, сообщает Kazinform.
По данным издания, около 20:30 возле здания акимата города Шымкента было совершено вооруженное нападение на заместителя акима города Руслана Берденова.
В результате он получил огнестрельные ранения в область бедра и плеча и был госпитализирован.
Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.
Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237922-ranen-zamestitel-akima-shymkenta-ruslan-berdenov/