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В Шымкенте стреляли в заместителя акима города Руслана Берденова (видео)

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Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: t.me/mazhilis_kz

Сегодня вечером возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан, сообщает Kazinform.

По данным издания, около 20:30 возле здания акимата города Шымкента было совершено вооруженное нападение на заместителя акима города Руслана Берденова.

В результате он получил огнестрельные ранения в область бедра и плеча и был госпитализирован.

Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.

Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237922-ranen-zamestitel-akima-shymkenta-ruslan-berdenov/