В Шымкенте стреляли в заместителя акима города Руслана Берденова (видео)

Сегодня вечером возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан, сообщает Kazinform.

По данным издания, около 20:30 возле здания акимата города Шымкента было совершено вооруженное нападение на заместителя акима города Руслана Берденова.

В результате он получил огнестрельные ранения в область бедра и плеча и был госпитализирован.

Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.

Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.