Обвиняемый в покушении на замакима Шымкента выступил с последним словом

Подсудимый по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова сегодня выступил с последним словом, передает МИА "Казинформ".

Ернар Жиембай в своем последнем слове попросил прощения у потерпевшего и всех казахстанцев, а также обратился к суду с просьбой вынести справедливое решение.

Он частично признал предъявленное ему обвинение. При этом пояснил, что преступление не произошло само по себе. По результатам экспертиз он признан вменяемым, поэтому не стал бы без причины подходить к человеку и стрелять в него из оружия.

Он подтвердил все показания, которые давал в ходе следствия. Также подсудимый подчеркнул, что инцидент не имел политической подоплеки, а являлся личным делом.

По словам Ернара Жиембая, случившееся стало для него тяжелым уроком. Его отец болеет, а он был одним из тех, кто содержал семью. Кроме того, у него есть двое маленьких сыновей.

"Когда думаю о своей семье и детях, мне невыносимо тяжело. Я искренне сожалею", - заявил подсудимый.

Он отметил, что если бы мог вернуть время, то такого бы не совершил. Ернар Жиембай попросил назначить ему наказание по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) с учетом смягчающих обстоятельств.

Также он добавил, что потерпевший заявил иск на 25 млн тенге. Однако, пояснил обвиняемый, он сам тоже понес серьезную моральную травму.

"Я беру на себя ответственность за поступок, совершенный мной. Прежде всего, я верю в Аллаха, а затем - в справедливый суд", - сказал подсудимый.

Предварительно, оглашение приговора будет завтра, 20 августа, в 12:00.

Напомним, в Шымкенте рассматривали уголовное дело о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, которое произошло в апреле текущего года.

На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай. По одной из версий, преступление могло произойти из-за его увольнения.

На главном судебном разбирательстве подсудимый сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Вчера в суде в режиме онлайн по видеосвязи свои показания дал потерпевший. Прокурор потребовал назначить Ернару Жиембаю 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.

Также в Сети появилось видео с судьей Абинуром Карабаевым, который во время рассмотрения дела показал язык. По данному факту проведут проверку.

