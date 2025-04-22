Стрельба в замакима Шымкента: что известно к этому часу

Вчера поздним вечером возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Шымкент Руслана Берденова. Ночью чиновника прооперировали, передает Kazinform.

Как пишет издание, ссылаясь на слова медиков, сейчас состояние Берденова оценивается как стабильное.

Агентство также публикует информацию о подозреваемом в нападении - ранее полиция сообщала о его задержании. Предварительно, это мужчина 1994 года рождения, бывший подчиненный Берденова, который недавно был уволен.

"На допросе подозреваемый дает показания, которые помогут следствию установить точные мотивы преступления. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: месть за увольнение, не исключается и профессиональный подтекст", - говорится в материале.

Между тем Telegram-канал "Чемодан госсекретов" сообщает, что следствие не рассматривает версию угроз или заказа от бизнеса.

"Основная версия - личная неприязнь, бытовой случай. Задержанный уже дает показания. Предположения про представителей отдельных отраслей являются работой PR-команды", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что замакима Шымкента жив и находится на операции.

Бейбит Алибеков - однопартиец Руслана Берденова - озвучил возможную причину нападения на заместителя акима Шымкента.

Позже в полиции сообщили, что завели уголовное дело по данному факту и задержали подозреваемого.

Добавим, что медики рассказали о состоянии Берденова - оно оценивается как стабильно тяжелое. Отмечается, что операция длилась около 4 часов, а в больницу замакима доставили в критическом состоянии.