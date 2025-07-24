Выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме

В столичном суде в прениях выступили все потерпевшие по делу о хищениях из фонда BIZ BIRGEMIZ. Выступление подсудимой Перизат Кайрат пройдет в закрытом режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все потерпевшие выступили. Участники процесса, далее в судебных прениях выступление подсудимых и их защитников будут продолжены в закрытом заседании", - сообщил судья.

Переход в закрытый режим означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.

Напомним, ранее прокурор запросил для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы, также гособвинитель предложил изменить Гани Алашбаевой меру пресечения. Также в столичном суде прокурор перечислил, что нужно конфисковать для погашения ущерба пострадавшим у Перизат Кайрат и ее матери.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги. Еще гособвинитель заявил о найденном в телефоне Перизат Кайрат видео с чемоданом наличных.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицает миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также в качестве свидетеля выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

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